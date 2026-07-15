15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programları

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için camilerde mevlit programı düzenlendi.

Edirne'de Selimiye Camisi'nde düzenlenen programda mevlit okundu, şehitler için dua edildi.

Kurum müdürleri, emniyet mensupları ve vatandaşların katıldığı program sonrası mevlit şekeri ikramında bulunuldu.

Öte yandan Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 15 Temmuz'da şehadete yürüyen 253 şehidin ruhları için okunan 2 bin 530 hatmi şerifin duası başta Selimiye Camisi olmak üzere Uzunköprü, Lüleburgaz ve Kırklareli'ndeki selatin camilerde yapıldı.

Tekirdağ'da da Orta Cami'deki programda, Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Programa, Vali Recep Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kırklareli'nde ise Hızırbey Camisi'ndeki program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

İl Müftüsü Yusuf Eviş ve müezzinler tarafından mevlit ve kasideler okunarak dualar edildi.

Programa, Vali Uğur Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.