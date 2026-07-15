15 Temmuz anması: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'da şehitlik ziyaretleri

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyaretleri yapıldı.

Edirne'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Buçuktepe Mezarlığı'ndaki şehitlikte anma programı düzenlendi.

Vali Yunus Sezer'in katıldığı programda, İl Müftüsü Burhan Çakır tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi. Vali Sezer ve beraberindekiler daha sonra şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Sezer, şehit yakınlarına başsağlığı diledi.

Programa, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, kurum müdürleri, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı ile vatandaşlar katıldı.

Kırklareli

Kırklareli'nde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı dolayısıyla anma töreni gerçekleştirildi.

Kırklareli Şehitliği'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, yaptığı konuşmada, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin rahmet ve minnetle, gazilerin ise şükranla yad edildiğini belirtti.

Bundan 10 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen Türk milletinin, tanklara, silahlara ve ihanete karşı imanı, cesareti ve vatan sevgisiyle destan yazdığını ifade eden Turan, 15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişiminin püskürtüldüğü gece değil, milli iradenin, demokrasiye bağlılığın ve bağımsızlık aşkının tüm dünyaya ilan edildiği şanlı bir zafer olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Turan ve beraberindekiler, şehit kabirlerini ziyaret ederek dua okudu.

Törene, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, protokol üyeleri ve gaziler katıldı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da Eski Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen törende, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Daha sonra Vali Recep Soytürk ile beraberindekiler, 15 Temmuz şehidi Münir Alkan'ın da aralarında bulunduğu şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.