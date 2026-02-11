Haberler

Ardahan'da Traktör Çıldır Gölü'ne Düştü

Güncelleme:
Ardahan'da havaların ısınması nedeniyle buzu çözülen Çıldır Gölü'ne düşen traktörün sürücüsü, son anda araçtan atlayarak boğulmaktan kurtuldu. Traktör, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri tarafından sudan çıkarıldı.

ARDAHAN'da sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör, havaların ısınması nedeniyle buzu çözülen Çıldır Gölü'ne düştü. Son anda araçtan atlayan sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, traktör ise iş makinelerinin çalışması sonucu sudan çıkarıldı.

Hava sıcaklıklarının artması ile buz tutan Çıldır Gölü'nde çözülme başlarken, bölgede hafta sonu yapılacak festivalin hazırlıkları sürüyor. Buz tutan yüzeyi çözülen gölde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör suya gömüldü. Belediye tesisleri bölgesinde suya gömülen traktörün sürücüsü, son anda atlayıp boğulmaktan kurtuldu. Traktörü çıkarmak için İl Özel İdaresi ile AFAD ekipleri, ortak çalışma yürüttü. İş makineleriyle buz kırılarak sudaki traktöre ulaşıldı. Ekipler tarafından halat bağlanan traktör, çekilerek sudan çıkarıldı.

Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
