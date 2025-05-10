Trafik Tartışması Sonrası Bıçakla Yürüyen Sürücü Tutuklandı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, trafikte tartıştığı kişilerin üzerine kılıftan çıkardığı döner bıçağıyla yürüdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan otomobilin sürücüsü E.M. (22), tutuklandı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında, Karşıyaka ilçesi Girne Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte seyreden 35 CKG 604 plakalı otomobilin sürücüsü E.M., aynı yönde ilerleyen motosikletin sürücüsüyle tartıştı. Bu sırada E.M., aracında kılıfla muhafaza ettiği döner bıçağını çıkarıp tartıştığı kişilerin üzerine yürüdü. Çevredekiler araya girerken, motosikletin sürücüsünün uzaklaşmasıyla gerginlik sona erdi.

Olayın, çevredeki bir aracın güvenlik kamerasına yansıdığı ve biri tarafından da cep telefonu kamerasıyla görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde; seyir halindeki otomobilin sürücüsünün, yaşadığı tartışma sonrası aracında kılıfta muhafaza ettiği döner bıçağını çıkarıp, motosikletlinin üzerine yürüdüğü yer alıyor.

Öte yandan şüpheli sürücü E.M., olayın ardından Karşıyaka Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen E.M., tutuklandı.