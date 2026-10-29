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Trafik kazasında şehit olan polis memuru Tayfun Akalan için Van'da tören düzenlendi

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Trafik kazasında şehit olan polis memuru Tayfun Akalan için Van'da tören düzenlendi
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Van'ın Gürpınar ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Tayfun Akalan'ın naaşı, düzenlenen törenin ardından Ankara'ya uğurlandı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Tayfun Akalan'ın naaşı, düzenlenen törenin ardından Ankara'ya uğurlandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Akalan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, müdürlük bahçesindeki tören alanına getirildi.

Cenaze aracından indirilen şehidin naaşı, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak katafalka konuldu.

Sağanak altında gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu ve dua edildi.

Şehidin eşi, annesi ve yakınlarını polisler teskin etmeye çalıştı.

Törenin ardından Van Jandarma Hava Grup Komutanlığına götürülen şehidin naaşı, uçağa konularak ailesinin yaşadığı Ankara'nın Altındağ ilçesine uğurlandı.

Törene, Vali Ozan Balcı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Van Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Rasim Yaldız, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, MHP İl Başkanı Salih Güngöralp, kurum amirleri, polisler ve askerler katıldı.

Dün Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Tüneli mevkisinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis memuru Tayfun Akalan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Kaynak: AA
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