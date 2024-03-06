Trafik kazası sonrası Mısır'a kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde kullandığı lüks araçla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak bir kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olduktan sonra olay yerinden kaçan Timur C. ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

YAZAR EYLEM TOK: LÜTFEN BENİ DE ANLAYIN

Kaza sonrası oğlunu yurt dışına kaçıran Tok, olayın ardından uzun bir özür yazısıyla eleştirilere yanıt vermişti. "Ben de bir anneyim, beni de anlayın, teslim olacağız" ifadelerini kullanan Tok paylaştığı özür yazısında şu ifadelere yer vermişti:

"Kamuoyunun dikkatine; Öncelikle yaşanan tüm bu olaylar nedeniyle ne kadar üzgün olduğumu, ne kadar korktuğumu ve paniklediğimi belirtmek istiyorum. Kazadan bahsetmek benden ve ailemden önce, kazazedeler ve ailelerini daha çok üzecek ve yıpratacaktır.

"OLAYIN TÜM SORUMLUSU BENİM"

Ancak oğlumun bizden habersizce o gün arabam ile dışarıya çıkmasının tüm sorumlusu benim, bunu kabul de ediyorum. Ben bir anne olarak bu durumun yaşanmaması adına gereken tüm tedbirleri almalıydım. Ancak ne yazık ki yazılanların hepsi doğru değil, oğlum olaydan sonra kaçmadı, aksine olay yerine yardıma gelen insanlarla birlikte o da yardım etti ki ambulans ve ekipler de çağrılmıştı, ancak ben sonrasında çok korktum. Yalan söyleyemem, bir anne olarak oğlum darbedilir mi, başına bir şey gelir mi diye ne olduğunu anlayana kadar yurt dışına çıkarmak istedim ve yurt dışına çıktıktan sonra boşanmış olduğum, oğlum Timur'un babası Bülent ile tüm yaralıların, kazazedelerin ilgilenilmesi için konuştuk.

"LÜTFEN TÜRKİYE'YE DÖNELİM DİYE AĞLIYOR"

Biz yurt dışına çıkarken bir mağdurun öldüğünü dahi bilmiyorduk ki bunu öğrenince, evet ne yaparsak yapalım bu acı tarif edilemez ve dindirilemez ama hemen aile ilke iletişime geçmeye çalıştık. Timur ise olayın olduğu andan itibaren her gün 'Lütfen Türkiye'ye dönelim ve ben cezam ne ise onu çekeyim, ben bir aileyi dağıttım' diye ağlıyor. Hiçbir zaman burada kalmak, bu suçlamalardan kaçmak gibi bir düşüncesi olmadı onun. Ama annelik iç güdüsü, lütfen beni de anlayın. Ben olay yerinde insanların telefonlarını da toplamadım, bunlar doğru değil.

"ADALETE TESLİM OLACAĞIZ"

Çok çok üzgünüm. Oradaki tüm çocuklar bizim de çocuklarımız, kazada ölen kardeşimizin ailesi bizim de ailemiz. Biz dönüp doğru olanı yapacağız ve adalete teslim olacağız. hem kendim adına hem de oğlum adına tüm kamuoyundan içtenlikle özür diliyorum."

NE OLMUŞTU?

1 Mart Cuma günü saat 23.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi'nde 3 ATV motoru ile geziye çıkan Oğuz Murat Acı (29), Tahsin Arslan (23), Süleyman Arslan (21), Hasan Topal (25), İbrahim Gümüş (27), motorlardan birinin arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu.

Oğuz Murat Acı, bir ATV motorunun ışıklarını yakarak önlem almaya çalışırken diğerleri ise arızalanan motorla ilgilendi. O sırada aynı yönde seyir halinde olan Timur C.'nin (16) yönetimindeki cip, emniyet şeridinde bekleyenlere çarparak sulama kanalına düştü. Kazada Oğuz Murat Acı olay yerinde hayatını kaybederken, Tahsin Arslan, Süleyman Arslan, Hasan Topal, İbrahim Gümüş yaralandı.

Kazadan sonra Timur C.'nin annesini arayıp yardım istediği, olay yerine gelen yazar Eylem Tok'un, oğlunu kendi aracına alarak kaçtığı tespit edildi. Kazaya karışan cip ise olay yerinde bırakıldı.

Polisin çalışması sonucunda anne Eylem Tok'un, yaşı tutmadığı için ehliyeti olmayan oğlu Timur C.'yi de alarak gece 02.00'de havalimanına gittiği, oradan Mısır'a kaçtıkları belirlendi.