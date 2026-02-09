Haberler

Avcılar'da motosikletinin tır dorsesine çarpıp ölmesine ilişkin dava açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avcılar'da meydana gelen tragik trafik kazasında, motosikletli Onur Sönmemiş'in hayatını kaybetmesine sebep olan tır şoförü Hüseyin Saraç hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, sanığın asli kusurlu olduğu ve dikkatsizlik sonucu kaza meydana getirdiği belirtiliyor.

Avcılar'da, tırın yanından geçmek isteyen motosikletlinin önünde duran başka bir tırın dorsesine çarpıp, hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin sanık tır şoförü hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 24 Mart 2025'te Firuzköy Bulvarı'nda seyreden sanık Hüseyin Saraç'ın (40) idaresindeki tırın Onur Sönmemiş'in (20) motosikletine çarpması sonucu kazanın meydana geldiği belirtildi.

Kazada Sönmemiş'in hayatını kaybettiği ifade edilen iddianamede, alınan trafik bilirkişisi raporunda sanığın manevraları düzenleyen genel şartlara uymadığı anlaşıldığından asli kusurlu olduğu, maktulün ise dikkatsiz, tedbirsiz araç sevk ve idare ettiği için tali kusurlu olduğunun tespit edildiği anlatıldı.

Adli Tıp Kurumunun otopsi raporunda maktulün ölümünün olayla uyumlu olarak genel beden travmasına bağlı beyin kanaması ve iç organ yaralanmasından dolayı meydana geldiğinin tespit edildiği aktarılan iddianamede, sanığın ifadesinde suçlamayı kabul etmediği de belirtildi.

Trafik bilirkişisi ve Adli Tıp Kurumu raporları kapsamında sanığın asli kusurlu olduğunun sabit bulunduğunun anlaşıldığına dikkati çekilen iddianamede, sanığın "taksir derecesinde kusurlu davranış" sonucu maktulün ölümüne sebep olduğu vurgulandı.

Tır şoförü Saraç hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile 3 aydan az ve 3 yıldan fazla olmamak üzere ehliyetinin geri alınması talep edildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel
'Felaketimiz olur' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo

"Felaketimiz olur" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte nüfusu düşen 33 şehir! Tek tek listeledik, şaşırtıcı iller var

İşte nüfusu düşen 33 şehir! Tek tek listeledik, şaşırtıcı iller var
Bu adamın durmaya niyeti yok! 58 yaşında ilk 11'de oynadı

Yaşıtları koşamazken o ilk 11'de oynuyor
Herkes onu konuşuyor! 1.5 yıl sonra saçlarını kesebilir

Büyük konuşmanın bedelini yarın gece ödeyebilir
Sahilde kan donduran manzara! Yürürken fark edip telefona sarıldı

Sahilde kan donduran manzara! Yürürken fark edip telefona sarıldı
İşte nüfusu düşen 33 şehir! Tek tek listeledik, şaşırtıcı iller var

İşte nüfusu düşen 33 şehir! Tek tek listeledik, şaşırtıcı iller var
İngiltere'de Epstein depremi! Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti

Ülke şokta! Lağım patladı, kritik isim koltuğu bırakıp kaçtı
Bir ayda ikinci alarm! Bakanlık uyardı: Tüketmeyin, iade edin

Bir ayda ikinci alarm! Bakanlık uyardı: Tüketmeyin, iade edin