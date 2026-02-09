Avcılar'da motosikletinin tır dorsesine çarpıp ölmesine ilişkin dava açıldı

Avcılar'da, tırın yanından geçmek isteyen motosikletlinin önünde duran başka bir tırın dorsesine çarpıp, hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin sanık tır şoförü hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 24 Mart 2025'te Firuzköy Bulvarı'nda seyreden sanık Hüseyin Saraç'ın (40) idaresindeki tırın Onur Sönmemiş'in (20) motosikletine çarpması sonucu kazanın meydana geldiği belirtildi.

Kazada Sönmemiş'in hayatını kaybettiği ifade edilen iddianamede, alınan trafik bilirkişisi raporunda sanığın manevraları düzenleyen genel şartlara uymadığı anlaşıldığından asli kusurlu olduğu, maktulün ise dikkatsiz, tedbirsiz araç sevk ve idare ettiği için tali kusurlu olduğunun tespit edildiği anlatıldı.

Adli Tıp Kurumunun otopsi raporunda maktulün ölümünün olayla uyumlu olarak genel beden travmasına bağlı beyin kanaması ve iç organ yaralanmasından dolayı meydana geldiğinin tespit edildiği aktarılan iddianamede, sanığın ifadesinde suçlamayı kabul etmediği de belirtildi.

Trafik bilirkişisi ve Adli Tıp Kurumu raporları kapsamında sanığın asli kusurlu olduğunun sabit bulunduğunun anlaşıldığına dikkati çekilen iddianamede, sanığın "taksir derecesinde kusurlu davranış" sonucu maktulün ölümüne sebep olduğu vurgulandı.

Tır şoförü Saraç hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile 3 aydan az ve 3 yıldan fazla olmamak üzere ehliyetinin geri alınması talep edildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.