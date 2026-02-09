Silahlı kavgada öldürülen 2 kişi toprağa verildi

NİĞDE'nin Çiftlik ilçesinde trafikte yaşanan kavgada Hamza C. (52) tarafından öldürülen Çiftlik Belediye Başkanı Arif Çakıl'ın makam şoförü Abdullah Gündoğdu (42) ile Hakan Çelik (50), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Asmasız Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; aynı istikamette yan yana ilerleyen 2 otomobilin, dikiz aynaları birbirine temas etti. Ardından yolun sağına çektikleri otomobillerinden inen sürücüler Hamza C. ve Abdullah Gündoğdu arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Arbede sırasında belinden tabancasını çıkaran Hamza C., Gündoğdu ve yanındaki Hakan Çelik'e ateş etti. Vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulan Gündoğdu ve Çelik yere yığıldı, Hamza C. ise otomobiline binerek kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan Gündoğdu ve Çelik, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ARACI ÇAMURA SAPLANINCA YAKALANDI

Polis, cinayet şüphelisi Hamza C.'nin otomobiliyle Aksaray istikametine kaçtığını belirledi. Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne haber verilmesi üzerine Hamza C.'nin kaçış güzergahlarında önlem alındı. Hamza C.'nin içinde olduğu 31 ABC 601 plakalı otomobili Aksaray girişinde tespit eden ekipler, 'Dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan Hamza C., kaçtı. Yaklaşık 1 saat süren takip sırasında Cumhuriyet Mahallesi'nde aracı çamura saplanan Hamza C., Asayiş büro ekipleri tarafından cinayette kullandığı değerlendirilen tabancayla yakalandı.

'PİŞMAN DEĞİLİM, GURUR DUYUYORUM'

Gözaltına alınan cinayet şüphelisi, sağlık kontrolü için hastaneye getirildi. Burada gazetecilerin soru sorması üzerine Hamza C., "Pişman değilim, gurur duyuyorum. Benim önüme geçtiler, ben de vurdum" dedi. Hamza C., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çiftlik Devlet Hastanesi'nin morgunda işlemleri tamamlanan Hakan Çelik'in cenazesi, yakınları tarafından Niğde'nin merkez Fatih Sultan Mehmet Camisi'ne getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Çelik, Hıdırlık Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Çiftlik Belediye Başkanı Arif Çakıl'ın makam şoförü olan Abdullah Gündoğdu'nun cenazesi ise Çiftlik ilçesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.