Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim gündemimizde Türkiye'yi hak ettiği yere getirmek var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim gündemimizde Türkiye'yi hak ettiği yere getirmek var Haber Videosunu İzle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim gündemimizde Türkiye'yi hak ettiği yere getirmek var
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış töreninde konuştu. Türkiye'nin küresel siyasetteki konumuna vurgu yapan Erdoğan, muhalefetteki çekişmelere dikkat çekerek "Başkaları sabah akşam birbirleriyle kavga edebilir, tartışabilir, didişebilir; ama bizim böyle bir lüksümüz asla olamaz." ifadelerini kullandı.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış töreninde konuştu.
  • Erdoğan, gündemlerinin Türkiye'yi küresel siyasette hak ettiği yere getirmek ve hak ettiği itibarı sağlamak olduğunu söyledi.
  • Erdoğan, muhalefetin söylem ve eylemleriyle ilgilenmediklerini, gündemlerinde yalnızca hizmet olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de muhalefete yüklendi. Yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başkaları sabah akşam birbirleriyle kavga edebilir, tartışabilir, didişebilir; ama bizim böyle bir lüksümüz asla olamaz." dedi. Erdoğan, gündemlerinin Türkiye olduğunu belirterek Türkiye'yi küresel siyasette hak ettiği yere getirmek ve hak ettiği itibarı sağlamak istediklerini ifade etti.

"BİZİM BÖYLE BİR LÜKSÜMÜZ OLAMAZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'deki konuşmasında dikkat çeken kısım şöyle:

"Şunun altını bir kez daha çizmekte fayda görüyorum. Başkalarının gündemleri farklı olabilir. Başkaları milletimizin dertleriyle dertlenmeyebilir. Başkaları milletimizin taleplerine, beklentilerine kulak tıkayabilir. Başkaları sabah akşam birbirleriyle kavga edebilir, tartışabilir, didişebilir; ama bizim böyle bir lüksümüz asla olamaz. Çünkü biz sizlerin emanetini, sizlerin mesuliyetini taşıyoruz. Biz yüzünü ülkemize dönmüş milyonların umudunu taşıyoruz. Biz sadece 86 milyona değil, gelecek nesillere karşı da sorumluyuz.

"MUHALEFETİN NE YAPTIĞIYLA BİZ İLGLENMİYORUZ"

Onun için muhalefetin ne dediğiyle ne yaptığıyla biz ilgilenmiyoruz. Ne onların aralarındaki kavganın ne de sataşmanın tarafı asla değiliz. O şunu demiş, bu şöyle yapmış, eski dostlar düşman, eski çamlar bardak olmuş... Bunların hiçbiri bizim umurumuzda bile değil.

"BU KARDEŞİNİZİN GÜNDEMİNDE SADECE HİZMET VAR"

Bu kardeşinizin gündeminde sadece hizmet var. Eser hizmeti siyaseti var. Rize'yle birlikte 81 vilayetimize yeni yatırımlar kazandırmak var. Bu kardeşinizin gündeminde Türkiye'yi küresel siyasette hak ettiği yere getirmek, hak ettiği itibarı görmesini sağlamak var. Bu kardeşinizin gündeminde ülkemizi etrafındaki ateş çemberinden, krizlerden ve çatışmalardan korumak var. Yani sizin emanetinize hakkıyla sahip çıkmak var.

Siz bizi bu makamlara patronluk taslamak için değil, sizlere hizmetkârlık etmemiz için getirdiniz. Biz de sadece vazifemizi yapıyor, görevimizi yapıyor; aşkla sizlere hizmet ediyoruz. Bu can bu tende olduğu müddetçe Cenab-ı Allah'ın izniyle durmadan, duraksamadan, yorulmadan sizin için koşturmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Haberler.com
Acun Ilıcalı'yı korkutan görüntü! Servet döktüğü yıldız ölümden döndü

Acun'un yüreğini ağzına getiren kaza!
İsmail Kartal'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı! Eğer doğruysa yer yerinden oynar

İstifasının perde arkasında futbolcular da var

Prenses Diana'nın 'intikam elbisesi' ile ilgili 29 yıl sonra bir ilk

Kraliyet ailesine bu elbiseyle rest çekmişti! 29 yıl sonra bir ilk
'Beni vurdurma' diye özür diledi, Sedat Peker kayıtsız kalamadı

"Beni vurdurma" diye özür diledi, Sedat Peker kayıtsız kalamadı
MHP'den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti'ye katılırsa şaşırmayın

MHP'den bomba Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti'ye katılırsa...
Recep Yazıcıoğlu'nun hayaliydi, harabeye döndü

'Süper Vali'ye büyük ayıp