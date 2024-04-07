Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'i Anma İftarı Düzenledi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Konya'da eğitim uçuşu sırasında Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu 7 Nisan 2021'de şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in şehadetinin 3. yılında iftar yemeği düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bulak Mahallesi Orta Camisi avlusunda düzenlenen iftar yemeğine, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Bulak Mahalle Muhtarı Hurşit Gençcelep, şehit Gençcelep'in ailesi, şehit yakınları, gaziler ve davetliler katıldı.

Başkan Genç, şehitlik mertebesinin önemine işaret ederek, "Türk bayrağının ilelebet gökyüzünde dalgalanması, minarelerde ezanın susmaması adına gözünü kırpmadan şehit olan baş tacı şehitlerimiz. Onların sayesinde biz şu anda ayaktayız. Onların sayesinde bu topraklar ilelebet Türk yurdu ve İslam yurdu olarak kalacaktır. Biz böyle inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Genç, şehit ailelerinin, gazilerin ve annelerinin baş tacı olduğunu vurgulayarak, "Biz elimizden gelen ne varsa onları yapmakla mükellefiz. Burak'ımızın kıymetli ailesine bir kez daha Allah'tan sabır diliyorum. Bu vesileyle buradaki şehit ailelerine de yine aynı şekilde dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Şehitlerin hatıralarını yaşatmakla mükellef olduklarını aktaran Genç, şunları kaydetti:

"Burak'ımız için bir kütüphane açmıştık, sayılarını da artıracağız. Geleneksel hale getirip üçüncüsünü ifa ediyoruz, şehidimiz Burak'ımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Bizim inancımıza göre onlar cennettedirler. Efendimizin makamından hemen sonraki makamdadırlar. Allah bütün şehitlerimizi cennetinde sevgili aileleriyle buluşturacak. Biz buna inanıyoruz. Onların şefaatine nail olacaklar. Şu anda ibadet anındayız. Şu anda bir katil İsrail devleti çolukları ve insanları katlediyor. Soykırım yapıyor. Bu iftar soframızda oradaki kardeşlerimize ve zulüm altında kim nerede olursa olsun bütün kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan yardım diliyorum."