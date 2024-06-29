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Trabzonlu Hacılar Kutsal Topraklardan Dönmeye Başladı

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Trabzonlu hacılar, hac ibadetini tamamlayarak yurda dönmeye başladı. Hacılar, Trabzon Havalimanı'nda aileleri ve yetkililer tarafından karşılandı. Hacılar duygusal anlar yaşayarak yakınlarına sarıldı. İl Müftüsü Selami Aydın, hacıların sağlıklı bir şekilde döndüklerini belirtti ve diğer hacıların da peyderpey geleceğini söyledi.

Kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getiren Trabzonlu hacılar, yurda dönmeye başladı.

Cidde'den havalanan ve 300 kişilik kafileyi taşıyan uçak, Trabzon Havalimanı'na indi.

Hacılar, pasaport işlemlerinin ardından Dış Hatlar Terminali'nin çıkış kapısında aileleri, İl Müftüsü Selami Aydın ve görevlilerce karşılandı.

Gül hediye edilen hacılar, yakınlarına sarılarak gözyaşı döktü.

Aydın, hacıların sağlıklı bir şekilde ibadetlerini yapıp yurda döndüklerini söyledi.

Hacıları dualarla gönderip aynı şekilde de karşıladıklarını belirten Aydın, "300 hacımız geldi ama Trabzon'dan 800 hacımız var. Allah nasip ederse diğerleri de peyderpey gelecekler." dedi.

Aydın, kendisinin de bir süreliğine kutsal topraklara gittiğine işaret ederek, "Çok kalabalıktı, çok sıcaktı ama hocalarımız, mavi yeleklilerimiz bütün hacıların imdadına yetiştiler." diye konuştu.

Hac görevini yerine getiren 72 yaşındaki Ahmet Ayan, "Allah'a şükürler olsun, Allah nasip etti. İyi bir organizasyonla haccımızı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

62 yaşındaki Bagiye Durmuş, "Allah herkese nasip etsin inşallah, çok güzel. Arafat Dağı'na gittik, şeytan taşladık, bütün görevlerimizi yerine getirdik. Çok duygulu, çok mutlu bir şey anlatılmaz o duygu, tarifi mümkün değil. 8 sene bekledik çok mutluyum. Çok yorucuydu ama değerdi yorulmaya." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Trabzon Aydın Hac Yaşam Güncel Haberler

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