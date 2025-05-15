Trabzon ve Bayburt'ta engelliler temsili askerlik yaptı

Trabzon ve Bayburt'ta engelliler temsili askerlik yaptı
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Trabzon ve Bayburt'ta "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında 66 engelli, üniforma giyip yemin etti.

Trabzon ve Bayburt'ta "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında 66 engelli, üniforma giyip yemin etti.

Trabzon'da 17. Komando Tugay Komutanlığı Şehit Üsteğmen Erdal Kurtoğlu Kışlası'nda düzenlenen törende, 22 engelli bir günlük askerlik yaptı.

Vali Aziz Yıldırım, törende, Türk milletinin tarihin her döneminde ordusuyla var olduğunu söyledi.

Askerliğin önemine dikkati çeken Yıldırım, "Askerlik bu topraklarda sadece bir görev değil, onurdur. Bugün bu onuru taşıyan evlatlarımızla ne kadar gurur duysak azdır." dedi.

Yıldırım, özel gereksinimli bireylerin üniformayı büyük bir heyecan ve gururla taşıdığını belirterek, "Asker olmanın ne demek olduğunu yüreklerinde hissettiler. Ailelerimize özellikle teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin sevgisi, sabrı ve emeği sayesinde bu güzel tabloyu görebiliyoruz. Evlatlarınızla ne kadar gurur duysanız azdır. Onlar artık sadece sizin değil, bu milletin, bu ordunun da birer evladıdır." diye konuştu.

Tören, engellilere terhis belgelerinin verilmesinin ardından tamamlandı.

Bayburt

Bayburt'taki tören ise Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yaşar Yıldırım Kışlası'nda gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Eldivan ve Belediye Başkanı Mete Memiş'in de katıldığı törende, 44 engelli birey kamuflaj giyip yemin etti.

Terhis belgesini alan engelliler, mutluluklarını aileleriyle paylaştı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Özcan - Güncel
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