Haberler

Vali Şahin'den Şehit Eren Bülbül ve Özkan Sümer’e Ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon Valisi Tahir Şahin, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışma sırasında şehit olan Eren Bülbül ile Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve kulüp başkanlığı görevlerinde bulunan Özkan Sümer'in Maçka ilçesindeki mezarını ziyaret etti.

Trabzon Valisi Tahir Şahin, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışma sırasında şehit olan Eren Bülbül ile Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve kulüp başkanlığı görevlerinde bulunan Özkan Sümer'in Maçka ilçesindeki mezarını ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Şahin ve beraberindekiler, Eren Bülbül'ün Maçka'ya bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki mezarı başında dua etti.

Şahin, Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'e başsağlığı dileklerini iletti.

Devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu vurgulayan Şahin, Eren Bülbül'ün milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu kaydetti.

Vali Şahin, daha sonra Özkan Sümer'in aynı ilçedeki mezarını ziyaret etti, yakınlarına taziyede bulundu.

Şahin'e ziyaretlerinde, eşi Cansel Şahin, Maçka Kaymakamı Şahin Demir, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Sahil Güvenlik Binbaşı Aytaç Bayırlı ve diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
ABD, Suriye'de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi

ABD'den tarihi açıklama! YPG resmen yapayalnız kaldı
Gözünün yaşına bakmadı! Başbakan Yardımcısı'nı yetersiz olduğu gerekçesiyle görevden aldı

Fabrika ziyaretinde deliye döndü! Üst düzey ismin ipini orada çekti
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba
Kayserili iş adamına uyuşturucu üretiminden 25 yıl hapis cezası

Uyuşturucu soruşturmasında 25 yıl ceza! Kimliği şoke etti
Rus Kadın, Müslüman olup Fatiha'yı okudu

Müslüman olup Fatiha'yı okudu
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler

Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı

Aylardır beklenen müjde sonunda geldi