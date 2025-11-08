Trabzon Üniversitesi Öğrencilerinden Lösemili Çocuklara Moral Desteği

Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri, lösemi tedavisi gören çocuklara moral desteği sağlamak amacıyla düzenledikleri kermesten elde ettikleri gelirle çeşitli hediyeler aldı.

Fakülte bünyesindeki Topluma Hizmet Komisyonunda yer alan yaklaşık 40 öğrenci, İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Semra Çinemre koordinesinde Maskenin Ardındaki Umut Projesi'ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında evlerinde hazırladıkları yiyecekleri okul bahçesinde kurdukları kermeste satışa çıkaran gönüllü öğrenciler, elde ettikleri gelirle lösemili çocuklara vermek için çeşitli hediyeler aldı.

Öğrenciler, hediyelerin yanı sıra içerisinde destek mesajlarının yer aldığı mektup ve kartları, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne giderek lösemi tedavisi gören çocuklara ulaştırdı.

Hastanedeki odalarından gönüllü öğrencileri takip eden lösemili çocuklar ise kendileri için hazırlanan etkinlik karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Hakyemez, AA muhabirine, akademik kadro ve öğrencilerle birlikte insanı merkeze alan programlar organize ettiklerini söyledi.

Yaşlı ziyaretleri, engellilere yönelik projeler ile belirli gün ve haftalarda yaptıkları faaliyetleri aktaran Hakyemez, "İnsanın yalnızlaştığı dünyada insana dokunmak, insanı öne çıkarmak, değerlerimizi yaşatmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Fakültemiz yeni, genç bir fakülte olmasına rağmen binden fazla öğrencisi 100'e yakın akademik ve idari personeliyle birlikte idari ve eğitim faaliyetleri dışında topluma dokunan toplumun direkt sorunlarına çözüm arayan bir anlayış içerisinde hareket etmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Hakyemez, yılda yaklaşık 10 sosyal projeye imza attıklarını, fakültedeki öğrencilerin büyük bir kısmının bu çalışmalarda doğrudan veya dolaylı olarak yer aldığını belirtti.

Proje yürütücüsü İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Çinemre de Topluma Hizmet Komisyonu oluşturduklarını ve bu komisyonda öğrencilerin katılımıyla çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yürüttüklerini dile getirdi.

İlahiyat Fakültesi olarak 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında sosyal sorumluluk projesi düzenlediklerini dile getiren Çinemre, şöyle devam etti:

"Amacımız lösemi tedavisi gören çocuklara moral desteği sağlamak. Aynı zamanda üniversiteli gençlerde toplumsal duyarlılığı ve dayanışma bilincini pekiştirmek. Projemiz birkaç etkinlikten oluşmakta. İlk olarak bir bilgilendirme standı ve tatlı umutlar kermesi kurduk. Buradan elde ettiğimiz gelirle de tedavi gören çocuklara hediyeler aldık. Yine etkinliğimiz kapsamında umut mektupları yazıyoruz. Küçük kartlara samimi mesajlarla moral vermeye çalışıyoruz ve onların yanında olduğumuzu onlara hissettirmeye çalışıyoruz."

Çinemre, amaçlarının sevgi, dayanışma, ümit ve güç birliği duygularını ön plana çıkarmak olduğuna değinerek, "Bu projemizde 40 gönüllü yer almakta. Fakültemizin diğer öğrencileri ve öğretim elemanları da kermese ve bilgi stantlarına gelerek sürece katkı sundular. Emek veren tüm öğrencilerimize ve işbirliği kurduğumuz KTÜ Farabi Hastanesine teşekkür ederiz." diye konuştu.

KTÜ Farabi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Abdülkadir Gündüz de öğrencilerin hastane ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri kermes düzenlemiş, kermes parasıyla da hastanemizde lösemi dolayısıyla yatan hastalarımıza hediye getirdiler. Çok kutsal ve çok güzel bir davranış, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Hastalarımızı mutlu ettiler. İnşallah her yıl bunu tekrar ederiz." dedi.

"Çocukları kendi kardeşimmiş gibi hissettim"

Lösemili kardeşinin hastalığı yenerek sağlığına kavuştuğunu aktaran İlahiyat Fakültesi öğrencisi Kübra Kartal da hastalık sürecinde moral ve motivasyonun önemli olduğunu vurguladı.

Projeye dahil olmasında kardeşinin büyük etkisi olduğunu aktaran Kartal, "Orada hasta olan çocukları kendi kardeşimmiş gibi hissettim. En ufak bir şeyde onlara iyiliğimin dokunacağını hissettiğim için bu projede olmak istedim. Bu süreçte özellikle dayanışma ve sevgi çok önemli. Kişiyi ayakta ve dinç tutmak onu hastalığa karşı daha olumlu bir hale getiriyor." dedi.

Üniversite öğrencilerinden Sibel Derya Yadigar ise projede olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Buradaki asıl amacımız onların yanında olduğumuzu hissettirmek ve yüzlerinde bir nebze de olsa tebessüm oluşturabilmek. Bizler inanıyoruz ki sevgi ve dayanışma her şeyden daha güçlüdür." diye konuştu.