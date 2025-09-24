Trabzon Üniversitesi'nde Yapay Zeka Şenliği Düzenlendi

Trabzon Üniversitesi'nde (TRÜ), "Yapay Zeka Şenliği" düzenlendi.

TRÜ Yapay Zeka ve Robotik Kodlama Kulübü tarafından TRÜ Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda gerçekleşen şenliğin açılışı, TRÜ Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu ile rektör yardımcıları Prof. Dr. Atilla Çimer ve Prof. Dr. Hasan Karal ile Yapay Zeka ve Robotik Kodlama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ali Kürşat Erümit tarafından yapıldı.

Trabzon Üniversitesi Yapay Zeka ve Robotik Kodlama Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı Kodlama Merkezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Uzay ve Yapay Zeka Kulübü, Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi ile Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri Merkezi'nin katılımıyla gerçekleşen şenlikte öğrenci kulüpleri ve bilim merkezleri açtıkları stantlarda çalışmalarını tanıtıp projeleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

TRÜ Rektörü Prof. Dr. Aşıkkutlu, yapay zeka ve buna bağlı olarak inovasyon çalışmalarının sağlıktan eğitime, turizmden sanayiye, ekonomiden tarıma kadar tüm alanları etkilediğini belirtti.

Üniversite olarak yapay zekaya önem verdiklerinin altını çizen Eminkutlu, "Geleceğimizin teminatı olan siz gençler yapay zeka konusunda çok daha ileri boyutta işler yapacağınıza hem ülkemize hem insanlığa önemli hizmetler sunacaksınız. Bu etkinlik aslında böyle bir inovasyonun sonucudur. Siz gençler fikirlerinizi hayallerinizi yapay zeka üzerinden bu etkinlik ileride sizin için daha büyük gelişmelere, daha önemli icatlara, teknolojik gelişmelere imkan sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

TRÜ Yapay Zeka ve Robotik Kodlama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ali Kürşat Erümit de UNİDES projesi kapsamında öğrencilerin girişimleriyle düzenlenen şenliğe gösterilen ilginin kendilerini gururlandırdığını belirterek, öğrencilerimin sürece adapte olmaları ve yeni projelere katılmaları için bu tür etkinlikleri fırsat olarak gördüklerini söyledi.

TRÜ Yapay Zeka ve Robotik Kulübü Başkanı Zeki Eren Köseoğlu, iki gün sürecek şenlikte eğlenceli aktiviteler, yapay zeka ve teknoloji yarışmaları düzenleyeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Eminkutlu ve beraberindekiler stantları gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.