Trabzon’un Zengin Mutfak Kültürü Unutulmaya Yüz Tuttu

TRABZON'un Sürmene ilçesinde zengin mutfak kültürünü yaşatmak amacıyla 'Geçmişten Günümüze Unutulmaya Yüz Tutmuş Trabzon Mutfağı' etkinliği düzenlendi. Geleneksel mutfak kültürünün korunmasının önemine dikkat çeken Dr. Ender Saraç, "Trabzon, ülkemizin çok bereketli bir köşesi. Dağı, denizi, deresi ve gölleriyle inşallah torunlarımıza daha yeşil, bereketli ve geleneksel tatların korunduğu bir Trabzon bırakırız dedi.

Sürmene ilçesinde ünlü şef Akif Budak'ın organizasyonunda ve Sürmene Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Geçmişten Günümüze Unutulmaya Yüz Tutmuş Trabzon Mutfağı' etkinliğinde yöreye özgü ancak günümüzde unutulmaya yüz tutmuş lezzetler yeniden tanıtıldı. Karadeniz'in geleneksel mutfak kültürünün öne çıktığı etkinlikte karalahana sarması, fasulye turşusu, kuymak, mısır ekmeği, kesme makarnalı bal kabağı tatlısı, ligarba, çay ve balık çeşitleri akademisyenler ve gastronomi uzmanlarının sunumlarıyla ele alındı.

'GELENEKSEL TATLARIN KORUNDUĞU BİR TRABZON BIRAKALIM'

Etkinliğe katılan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç, yerel lezzetlerin korunması, sağlığın beslenmedeki yeri ve yöresel tatların kültürel aktarımının önemi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Saraç, Trabzon'un bereketli topraklarına ve doğal lezzetlerine değinerek, "Trabzon, ülkemizin çok bereketli bir köşesi. İnşallah bu yeşile ve doğaya sahip çıkılır. Çok sevdiğim bir atasözü var; 'Biz dünyayı atalarımızdan miras almadık, torunlarımızdan borç aldık' diye. Dağı, denizi, deresi ve gölleriyle inşallah torunlarımıza daha yeşil, bereketli ve geleneksel tatların korunduğu bir Trabzon bırakırız. Sürmene'nin doğal lezzetleri var. Mısır ekmeği 12 saat mayalanan ve içinde bakla olan özel bir mısır ekmeğiymiş. İçerisinde glüten yok. O kadar glüten tüketiyoruz ki, glüten bağırsak florasının bozulmasında cilt sorunlarında ciddi tehdit oluşturabiliyor. Bakla, Parkinson hastalığına iyi geliyor ifadelerini kullandı.

'BOL BOL HAMSİ YİYİN'

Türk çayının ve hamsinin sağlık açısından büyük avantaj sağladığını vurgulayan Saraç, "Hamsi, sardalya ve somon çok iyi birer Omega 3 kaynağıdır. Hamsinin küçük oluşu ve yüzeye yakın oluşu ve hareketli bir balık oluşuyla Omega 3 kalitesinin yüksek olmasıyla ağır metal ve toksin riski en düşük olan balık türüdür. Hamsiyi bol bol yiyelim. Çok faydalı. Karalahananın, guatr yapması için haftada 3 kilo yenmesi gerekiyor. Yüksek demir ve antioksidan içeriğiyle bağırsakları çalıştırır. Hiç çekinmeden yiyebilirsiniz. Türk çayı, yüksek rakımda ve kar yağan yerlerde yetişen çayda kimyasal madde daha az oluyor. Kar yağdığı zaman mikroorganizmalar üreyemiyor. Sağlık açısından çok avantajlıdır. Böcek ilacı, mantar ilaçları daha az uygulanıyor. Çayın yoğun üretildiği sıcak yerlerde mantar mikroorganizmalar ürüyor ve aşırı miktarda tarım ilacı kullanılmak zorunda kalınıyor. Ben Türk çayı içerim özellikle yeşil çayı tercih ediyorum. Siyah çay zararlı değildir, içiniz. Matcha çayı da şifa kaynağıdır dedi.

'TRABZON'UN MUTFAĞI MÜTHİŞ'

Trabzon'un mutfak kültürünün eşsiz olduğunu aktaran Gastronomi Şefi Akif Budak, "Trabzon'un lezzetlerini dünyaya tanıtmak hayalimdi. Kıbrıs'tan başladık. 11 ülkede lansmanlarını yaptık. Çok etkili oldu. Trabzon'a geldik. 18 ilçenin ayrı ayrı mutfak lezzeti var. Amacımız o kültür gün yüzüne çıkarmak. Sürmene'den başladık. İyi ki de öyle oldu. Böyle yoğun bir kalabalık beklemiyordum. Doğanın ortasında, denizin kenarında şeflerle birlikte olmak bambaşka. Trabzon'un mutfağı müthiş. Trabzon'u bambaşka şehirlere taşıyacağız diye konuştu.

'GÜZEL BİR ADIM OLDU'

Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu da Trabzon adına faydalı bir etkinliğin gerçekleştiğini belirterek, "Unutulmaya yüz tutmuş Trabzon mutfağında birbirinden değerli hocalarımız ve ustalarımız eşliğinde gerçekten zengin kültürüne dair lezzetleri tatma imkanı bulduk. Hamsiden kesme makarnalı bal kabağına ve ligarbaya kadar uzanan sunumlar gördük. Unutulmaya yüz tutmuş bu lezzetlerin hafızalarda kalması için güzel bir adım oldu. Zengin bir mutfağımızın olduğunu da hatırlamış olduk diye konuştu.

