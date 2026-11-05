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Trabzon'un yüksek yaylaları kar altında kaldı, vatandaşlar sokak hayvanlarını besledi

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Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Tonya'daki Kadırga Yaylası ile Şalpazarı'ndaki Sis Dağı ve Alaca yaylaları beyaza büründü. Kadırga Yaylası'nda bulunan vatandaşlar, kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanabilecek sokak hayvanlarını besledi.

Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Kadırga, Sis Dağı ve Alaca yaylaları beyaza büründü.

Kentte dün aralıklarla etkili olan sağanak, gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Yağışın ardından Tonya ilçesindeki Kadırga Yaylası ile Şalpazarı ilçesindeki Sis Dağı ve Alaca yaylalarının yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Öte yandan Kadırga Yaylası'nda bulunan vatandaşlar, aniden bastıran kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanabilecek sokak hayvanlarını besledi.

Kaynak: AA
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