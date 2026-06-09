Trabzonlu mühendisten sıfır araç fiyat uygulaması

TRABZON'da yazılımcı Elektrik-Elektronik Mühendisi Emre Yılmaz (36), araç satın alma sürecinde ikinci el ile sıfır kilometre araçlar arasındaki fiyat farkı ve karmaşasına karşı, fiyatları tek çatı altında buluşturan mobil uygulama yazılımı geliştirdi. Yazılım alanındaki tecrübesini otomotiv sektörüne taşıyan Yılmaz, "8 milyonluk liste fiyatına sahip bir araç, 4 milyon 990 bin TL'ye inen fiyattan bayiden satın alınabiliyor. Bu durum insanlara bazen inanılmaz gelebiliyor ama bayiyi arayıp görüştüklerinde bu fiyata araç satın alabileceklerini öğreniyorlar. Amacım, ikinci el araçlardan daha ucuza farklı model ve marka sıfır kilometre araçların ulaşılabilir olduğunu göstermektir" diye konuştu.

Yomra ilçesinde yaşayan yazılımcı Elektrik-Elektronik Mühendisi Emre Yılmaz, araç satın alma sürecinde ikinci el araçlarla sıfır kilometre araçlar arasındaki fiyat farklarıyla karşılaşınca, fiyatları tek alanda toplamak için ücretsiz platform kurmaya karar verdi. Yılmaz, araç satın alma sürecinde araçlar arasındaki fiyat farkının yanı sıra karmaşaya karşı, fiyatları tek çatı altında buluşturan mobil uygulama yazılımı geliştirdi. Yazılım alanındaki tecrübesini otomotiv sektörüne taşıyan Yılmaz, Türkiye genelindeki sıfır kilometre araç fiyatlarını 'OnuAl' adlı platformla tüketiciyle buluşturdu. Uygulamayla araç sahibi olmak isteyenler, fiyat farklarını, kampanyaları ve en uygun araçları tüm özellikleriyle görebiliyor. Güncel fiyat bilgilerini ücretsiz olarak vatandaşlara sunan ve tüketicilerin uygun fiyatlı sıfır araçlara daha kolay erişilebilmesini sağlayan uygulama, ilgi çekti.

Uygulamayı anlatan Emre Yılmaz, araç satan bayileri gezerken yeni araçların, ikinci el araçlara göre daha uygun fiyata satıldığını fark ettiğini söyleyerek, "İlk olarak marketlerdeki pahalılıkla ilgili bir yazılım geliştirmiştim. İnternetteki süper market ürünlerini ve ev elektronik ürünlerini takip eden bir yazılım yapmıştım. Bu yazılım, çeşitli internet sitelerinde ürünleri tarayıp indirime giren ürünleri otomatik olarak paylaşıyordu. Çok kısa sürede bini aşkın takipçi sayısına ulaştı. Buradaki tecrübemi ihtiyaç gördüğüm otomotiv sektöründe değerlendirmek istedim. İkinci el bir araç almayı planlıyordum, bayileri ziyaret ettiğimde çok daha uygun fiyata sıfır kilometre alabildiğimi öğrendim. Böyle olunca bunu insanlara sunmam gerektiğini düşündüm. Kendi aracımı aldıktan sonra bu alanda çalışmaya başladım ve bayilerden sıfır kilometre araçların fiyatlarını alarak internette yayınlıyorum. Araçların liste fiyatıyla bayideki indirimli fiyatlar arasında bazen uçurumlar olabiliyor" dedi.

'UYGUN FİYATLI ARAÇLARI GÖRÜNÜR HALE GETİREBİLMEK İSTEDİM'

Kurduğu yazılım sistemini tüketicilere ücretsiz olarak sunduğunu belirten Yılmaz, "8 milyonluk liste fiyatına sahip bir araç, 4 milyon 990 bin TL'ye bayiden satın alınabiliyor. Bu durum insanlara bazen inanılmaz gelebiliyor ama bayiyi arayıp görüştüklerinde bu fiyata araç satın alabileceklerini öğreniyorlar. Bu hizmet için herhangi bir ücret talep etmiyorum. Piyasayı şeffaflaştırmak ve daha uygun fiyatlı araçları piyasada görünür hale getirebilmek için böyle bir çalışma gerçekleştiriyorum. 'OnuAl' sıfır araba fiyatlarındaki bu kanalda ne bayi ne de takipçi herhangi bir ödeme yapmıyor. Doğrudan birbirleriyle iletişime geçerek aracı satın alabiliyorlar. Bu sayede sıfır kilometre araçlar daha ulaşılabilir hale geliyor" diye konuştu.

'SIFIR ARAÇLARIN ULAŞILABİLİR OLDUĞUNU GÖSTERMEK İSTEDİM'

Araç almak isteyenler için bayilerdeki fiyatları sisteminde güncel olarak listelendiğini anlatan Yılmaz, "İnsanlar bayilerden fiyatlar alıp bunları yayınlıyor fakat bunları bir araya getiren bir platform yok. Benim yazılımım sosyal medyadaki tüm paylaşımları tarıyor ve araç fırsatlarıyla ilgili paylaşımları bir araya getirip bize haber veriyor. Biz de bayileri arayıp fiyatları doğruluyoruz. Bayi isimleri ya da şehrin adıyla yetkili satıcı etiketini kullanarak fiyatı paylaşıyoruz. İnsanlar da o şehirdeki bayileri arayarak bu araçları satın alabiliyor. Kurduğum sayfanın adı da 'OnuAl' sıfır araba fiyatlarıdır. Amacım, ikinci el araçlardan daha ucuza sıfır kilometre araçların ulaşılabilir olduğunu göstermekti" ifadelerini kullandı.

Uygun fiyata araç satın alınabileceğini görünür hale getirdiğini söyleyen Yılmaz, "Zamanla bu durum ikinci el fiyatlarında düşüşe neden olacaktır. İnsanlar gerçekten sıfır kilometre araçlarında uygun fiyata alınabildiğini, ödeme esnasında da çeşitli esneklikler sunulabildiğini görebilir hale geldi. Bu yüzden de her gün binlerce kişi bu kanala katılıyor. Burada verilen tek hizmet, bayi ve müşteri arasındaki iletişimi kurmaktı. Biz de burada takipçiden herhangi bir ücret talep etmeden bayinin bilgilerini paylaşıyoruz. Bayi de tüketici de bize para ödemiyor. Aslında doğrudan herhangi bir masraf yapmadan sıfır kilometre aracına ulaşabiliyor" diye konuştu.

HABER-KAMERA: Selçuk BAŞAR-Efnan KÖSE/TRABZON,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı