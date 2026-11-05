Trabzon Ortahisar'da sağanak ulaşımı aksattı, çöken yola düşen kamyonet hasar gördü

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Trabzon'da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak, kent genelinde ulaşımda aksamalara yol açtı.

Ortahisar ilçesinde bazı cadde ve sokaklar ile yaya alt geçitlerinde su birikintileri oluştu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri, su birikintilerinin bulunduğu bölgelerde çalışma başlattı.

İlçenin Gülbaharhatun Mahallesi'ndeki Zağnos Vadisi'nde ise sağanak nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Çökme sonucu oluşan çukura düşen bir kamyonet hasar gördü.

Öte yandan Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 138 personel ve 45 araçla kent genelinde çalışma yürüttü.

Ekipler, cadde ve sokaklarda biriken sulara ve vatandaşlardan gelen ihbarlara müdahale etti.

Kaynak: AA