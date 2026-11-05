Trabzon Ortahisar'da apartman yangınında 4'ü çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Trabzon Ortahisar'da apartman yangınında 4'ü çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 5 katlı apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangında dumandan etkilenen 4'ü çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 4'ü çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Pazarkapı Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 4'ü çocuk 6 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA