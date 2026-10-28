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Trabzon Maçka'da ayının saldırdığı sürüde 184 koyun uçurumdan düşerek telef oldu

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Trabzon Maçka'da ayının saldırdığı sürüde 184 koyun uçurumdan düşerek telef oldu
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Trabzon'un Maçka ilçesinde Galyan Vadisi mevkisinde ayının saldırdığı sürüdeki 184 koyun uçurumdan düşerek telef oldu; 10 koyunun kaybolduğu belirlendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve birlik başkanı Taşkın Hamzaoğlu olay yerinde inceleme yaptı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde uçurumdan düşen 184 koyun telef oldu.

Gümüşhane'ye bağlı Nebiyurt Yaylası'ndan göç eden sürüye, Maçka'nın Işıklar Mahallesi'ndeki Galyan Vadisi mevkisinde ayı saldırdı. Dağılan sürüdeki 184 koyun uçurumdan düştü.

Sürü sahiplerince yapılan incelemede, düşen koyunların telef olduğu, 10 koyunun ise kaybolduğu belirlendi.

Öte yandan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile Trabzon Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Taşkın Hamzaoğlu, olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Telef olan hayvanlar, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: AA
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