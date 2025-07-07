Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde Müzede Drama ve Hacivat-Karagöz Etkinlikleri

Trabzon Kültür Yolu Festivali, üçüncü gününde "Müzede Drama" ile "Hacivat ve Karagöz'le Tanışma ve Yapım Atölyesi" etkinlikleriyle devam etti.

Festival kapsamında Trabzon Müzesi'nde gerçekleşen "Müzede Drama" etkinliğinde, çocuklara müzede sergilenen eserler oyunlar ve anlatılarla tanıtıldı.

Proje yöneticisi Cem Kaynar, AA muhabirine, bu etkinliği daha önce de yaptıklarını, çocukların memnun kaldığını söyledi.

Çocuklara yakın ve uzak tarihi sevdirerek öğretmek istediklerini belirten Kaynar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Projenin esas amacı şu, bilişim çağında çocuklar ellerinde cep telefonları, laptoplar, tabletlerle beraber birtakım şeylerin farkında olmadan çok fazla bilgiden bilgiye koşuyorlar. Müzeler bizim yakın ve uzak tarihimizi anlatan önemli envanterlerle dolu. Onlarda bir farkındalık yaratmak, drama ile oyunla bunu pekiştirmek için yapıyoruz."

Kaynar, çocukların oyuna değer verdiğini ve bu yolla onların dikkatini çekerek bilgilendirmeye çalıştıklarını vurgulayarak, temel amacın eğlendirmek biraz da bilgilendirmek olduğunu kaydetti.

Projede, Ferda Gülsüm Kaynar ve Saadet Karaca da uygulayıcı olarak yer aldı.

Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'nde "Hacivat ve Karagöz'le Tanışma ve Yapım Atölyesi" etkinliğinde de çocuklar Hacivat ve Karagöz figürlerinin resimlerini çizerek, çıkartmalarını yaptı.