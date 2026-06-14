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Trabzon Kültür Yolu Festivali, şarkıcı Murat Boz konseriyle sona erdi

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Trabzon Kültür Yolu Festivali, şarkıcı Murat Boz'un sağanak yağmur altında verdiği konserle tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamındaki Trabzon Kültür Yolu Festivali, şarkıcı Murat Boz konseriyle sona erdi.

Papara Park otopark alanında düzenlenen konserde Boz, "Özledim", "Adını bilen yazsın", "Vazgeçmem", "Öldür beni sevgilim" gibi sevilen parçalarını seslendirdi.

Kentte etkili olan sağanak altında konser alanını dolduran hayranları Boz'a bazı şarkılarında eşlik etti.

Konseri izleyenler, Murat Boz'un sahnedeki performansını cep telefonlarıyla görüntüledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında 6 Haziran'da başlayan Trabzon Kültür Yolu Festivali boyunca kentte konser, söyleşi ve sergi gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik
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