Trabzon Günleri Etkinlikleri Sona Eriyor

"Trabzon seni çağırıyor" sloganıyla düzenlenen 'Trabzon Günleri' yarın sona erecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon Dernekler Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen etkinlikler, bu yıl ilk kez Trabzon'da organize edildi.

Trabzon'un kültürel ve sanatsal zenginliklerinin her yönüyle tanıtıldığı etkinliklerde, belediyeler yöresel değerlerini ve projelerini tanıttı.

Çeşitli konserler, halk oyunları gösterileri ve kültürel etkinliklerin düzenlendiği etkinliklere vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Açıklamada, şehrin her alanda tanıtımına katkı sunulmasının amaçlandığı belirtilerek, "Bundan sonraki etkinliklerin daha zengin içerik ve daha yoğun katılımlı olması için gereken çalışmaları yapacağız. Kültür, tarih, spor, sanat ve turizm şehri Trabzon'umuzu her alanda daha ileri taşımakta kararlıyız." ifadelerine yer verildi.