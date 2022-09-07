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Trabzon gündem haberleri | Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Çelik, Of'ta öğrencilerle bir araya geldi

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Trabzon gündem haberleri | Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Çelik, Of'ta öğrencilerle bir araya geldi

Trabzon gündem haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Of ilçesindeki İsmail Yıldırım İlkokulu'nu ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Of ilçesindeki İsmail Yıldırım İlkokulu'nu ziyaret etti.

Öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelen Çelik'e, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu ve Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu eşlik etti.

Çelik, yeni eğitim öğretim döneminde uyum eğitimine devam eden öğrencilere başarı diledi.

Okulda en mutlu olduğu yerin, öğretmenler odası olduğunu vurgulayan Çelik, öğretmenlerle güzel bağ kurmaya çalıştıklarını belirtti.

Çelik, okul öncesi eğitimi önemsediklerinin altını çizerek, "Okul öncesinde öğrencilerimizin yüzde 100'ünün okullaşmasını hedefliyoruz. Çünkü eğitim temelinin orada başladığına inandığımız için bu yıl ki atamaların 7 bin 500'ünü okul öncesi öğretmenler için kullandık." dedi.

Bir ülkenin istikbalini öğretmenlerin belirlediğine dikkati çeken Çelik, "Aileler kimseye emanet edemediği yavrularını gözü kapalı siz değerli öğretmenlerimize emanet ediyor. Bu bir güven ve büyük sorumluluktur. İşimiz kutsal ve sorumluluğumuz büyüktür. Hepinize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Yaşar - Güncel

milli eğitim bakanlığı Rasim Çelik Güncel Haberler

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