Üye Girişi
Haberler

Trabzon, Elazığ ve Sivas Bölge Müdürlüklerimizden Arama-Kurtarma Çalışmalarına Destek

Güncelleme:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması olayına müdahale etmek amacıyla Trabzon, Elazığ ve Sivas Bölge Müdürlüklerinden araç ve personel desteği sağladı.

'TRABZON, ELAZIĞ VE SİVAS BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİMİZDEN ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINA DESTEK'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında meydana gelen toprak kayması ile ilgili bölgeye araç-gereç ve personel desteği sağlandığı belirtildi. Açıklamada, "Erzincan'da maden ocağında meydana gelen toprak kayma hadisesi tüm ülkemizi olduğu gibi bizleri de derinden üzmüştür. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak; olayın yaşandığı ilk andan itibaren Sayın Bakanımızın talimatıyla Trabzon, Elazığ ve Sivas Bölge Müdürlüklerimizden arama-kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla olay yerine araç ve personel desteği sağlanmıştır. Ekiplerimiz, işçilerimizin kurtarılması için tüm imkanları ile sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Temennimiz, can kaybı yaşanmadan işçilerimizin kurtarılması ve sağlıklı bir şekilde ailelerine kavuşturulması. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Rabbim her türlü kaza ve afetten milletimizi korusun." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Erzincan Trabzon Elazığ Sivas İş Kazası Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

3. Cumhurbaşkanı kimdir? Türkiye'nin 3. Üçüncü Cumhurbaşkanı kimdir? 3. Cumhurbaşkanı ismi, kariyeri ve biyografisi! 3. Cumhurbaşkanı kimdir? Türkiye'nin 3. Üçüncü Cumhurbaşkanı kimdir? 3. Cumhurbaşkanı ismi, kariyeri ve biyografisi! 11. Cumhurbaşkanı kimdir? Türkiye'nin 11. On Birinci Cumhurbaşkanı kimdir? 11. Cumhurbaşkanı ismi, kariyeri ve biyografisi! Rüyada saman görmek ne anlama gelir? Rüyada saman balyası görmek ne demektir? Rüyada saman görmenin tabiri ne? Rüyada kına görmek ne demek? Rüyada kına yakmak nedir? Rüyada kına görmenin yorumu nedir? Yusuf suresi Türkçe ve Arapça okunuşu nedir? Yusuf suresi anlamı nedir? Yusuf Suresi meali nedir? Yunus suresi Türkçe ve Arapça okunuşu nedir? Yunus suresi anlamı nedir? Yunus Suresi meali nedir? Sevgiliye uzun mesajlar... 2022 sevgiliye güzel, sabah atılacak uzun mesajlar! Kız arkadaşa, erkek arkadaşa sevgiliye uzun mesajlar! Rüyada turşu görmek ne anlama geliyor? Rüyada turşu bidonu görmek nedir? Rüyada turşu suyu görmek neye işarettir? Badminton nedir? Badminton kuralları nelerdir? Kalp çarpıntısı neden olur? Kalp çarpıntısı nasıl geçer, ne iyi gelir ? Rüyada soba görmek ne anlama gelir? Rüyada soba borusu görmek, rüyada yanan soba görmek, rüyada kuzine soba görmek nedir? Siyanür nedir, zararları nelerdir? Siyanür öldürücü mü? Astroloji tahmini: Galatasaray UEFA Kupası'nı kazanacak mı 2024? Brooklyn Nets vs Boston Celtics NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 10 Şubat Basketbol NBA CANLI İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title