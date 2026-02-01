Haberler

Trabzon'da tünelde zincirleme kaza: 3 yaralı

Güncelleme:
Trabzon'un Araklı ilçesindeki tünelde beton mikseri ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası tünelde yangın söndürme vanası patladı ve trafik yoğunluğu oluştu.

TRABZON'un Araklı ilçesindeki tünelde beton mikseri ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan Araklı Tüneli'nde meydana geldi. Trabzon'dan Rize yönüne giden beton mikseri ile 3 otomobil, zincirleme kazaya karıştı. Kaza nedeniyle tünel içerisinde bulunan yangın söndürme vanası patladı. Diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişiye, kaza yerinde ayakta müdahale edildi.

Kaza nedeniyle trafik yoğunluğunun oluştuğu tünelde, itfaiye ekipleri patlayan su vanasına müdahale etti. Kazaya karışan araçlar yol kenarına çekilirken, jandarma ekipleri, tek şeritten kontrollü geçişleri sağladı.

