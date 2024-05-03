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Trabzon'da dolmuş şoförleri, servis kiralayan üniversite öğrencilerini darbetti

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Trabzon'un Sürmene ilçesinde dolmuşlarda yer bulamamaları nedeniyle üniversiteye gitmek için servis kiralayan Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencileri, dolmuş sürücüleri tarafından darbedildi. Servisin önünü kesen dolmuş sürücüleri, servis şoförü ve öğrencilere hakaretler yağdırarak saldırdı. Olayın görüntülerinin çıkması üzerine 2 dolmuş sürücüsü gözaltına alındı.

Trabzon'da dolmuşların dolu olması nedeniyle fakülteye gitmek için servis kiralayan üniversite öğrencileri, dolmuş sürücüleri tarafından darbedildi. Servis sürücüsünü darbeden 2 minibüs sürücüsü ise gözaltına alındı.

DOLMUŞLARDA YER BULAMADIKLARI İÇİN SERVİS KİRALADILAR

Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Sürmene ilçesindeki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin dolmuşlarda yer bulamadıkları için servis kiraladıkları ifade edildi.

Trabzon'da Üniversite Öğrencilerine Saldırı: 2 Minibüs Sürücüsü Gözaltına Alındı

YOL KESEN DOLMUŞ SÜRÜCÜLERİ TERÖR ESTİRDİ

Servisin önünün minibüs sürücüleri tarafından kesilerek servis şoförü ve öğrencilerin tehdit ve hakarete uğradıkları, darbedildikleri yönünde sosyal medyada haberler yer aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Haberlerle ilgili olarak servis şoförü ve darbedilen öğrencilerin şikayetleri üzerine şüpheliler Ö.D, K.D, H.S. ve S.Y. hakkında Cumhuriyet savcısının talimatıyla başlatılan tahkikat neticesinde şüpheliler Ö.D. ve K.D. gözaltına alınmıştır. Mezkur olayla ilgili Valiliğimizce de çok yönlü inceleme başlatılmıştır."

Trabzon'da dolmuş şoförleri, servis kiralayan üniversite öğrencilerini darbetti

"HER ZAMAN EVLATLARIMIZIN YANINDAYIZ"

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı da sosyal medya hesabından olay sırasında çekilen video ve yaralanan öğrencinin fotoğrafını paylaşarak, "Öğrencilerimize yapılan bu saldırganlığı şiddetle kınıyor, bu konuda her türlü önlemin alınacağının bilinmesini istiyorum. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman evlatlarımızın yanındayız." ifadesini kullandı.

Trabzon'da Üniversite Öğrencilerine Saldırı: 2 Minibüs Sürücüsü Gözaltına Alındı

Kaynak: AA / Güncel

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Trabzon Hukuk Eğitim Güncel Haberler

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