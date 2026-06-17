Haberler

Şalpazarı’nda ‘Güçlü Ordu Güçlü Türkiye’ Programı Düzenlendi

Şalpazarı’nda ‘Güçlü Ordu Güçlü Türkiye’ Programı Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde, Kaymakamlık ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) işbirliğinde "Güçlü Ordu Güçlü Türkiye" temasıyla program düzenlendi.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde, Kaymakamlık ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) işbirliğinde "Güçlü Ordu Güçlü Türkiye" temasıyla program düzenlendi.

TSKGV Genel Müdür Yardımcısı Erhan Sipahioğlu, Hasan Hüseyin Cengiz Toplantı Salonundaki programda yaptığı konuşmada, etkinliğin amacının, gençlerin Türkiye'nin yerli ve milli üretiminde hayal kurmalarına katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Vakfın, Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından kurulduğunu belirten Sipahioğlu, "Türkiye, Kıbrıs Savaşı'nda şunu gördü harp sanayisi diye bir şey var. Vakfın ne kadar önemli olduğunu buradan anlayın. Vakfa bu amacı veriyorlar, yeni harp sanayisi kur, milli harp sanayisi geliştir, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savaş gücünü arttır. Bu kolay bir amaç değil." dedi.

TSKGV Başkanı ve Mütevelli Heyet Başkanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurgulayan Sipahioğlu, ASELSAN, Türk Havacılık Sanayi, ROKETSAN ve HAVELSAN gibi vakfa bağlı şirketlerde 45 bin kişilik teknoloji ordusunun çalıştığını kaydetti.

Sipahioğlu, "Askeri tabirle teknoloji ordusunun yeni askerlerini bulmaya geldim." ifadesini kullanarak, "Teknoloji ordusunun yeni askerleri Şalpazarı'ndan da çıksın. Şalpazarı'nın da bir Selçuk Bayraktar'a ihtiyacı var. Bu söylediğim şeyler ulaşılmayacak hedefler değil. Dersinize çalışın, elinizden geleni yapın Allah sizin yardımcınız olur." diye konuştu.

Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamleleri ve savunma sanayisindeki başarılarını anlatan Sipahioğlu, güçlü ordunun barışın sigortası olduğunun altını çizdi.

Kaymakam Kezban Yerlikaya ise vakfın, Türkiye'nin savunma sanayisinin gelişmesine katkı sunduğunu, yerli ve milli üretim anlayışıyla ülkenin teknolojik bağımsızlığına destek verdiğini kaydetti.

Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız'ın da konuşma yaptığı programda, Atatürk İlkokulunca hazırlanan geliri vakfa bağışlanacak kermes organize edildi.

Kaynak: AA / Hatice Diler
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler

Trump'tan imzaların atılmasına saatler kala İran'a füze tehdidi
Bahçeli'nin 'Yanındayız' dediği öğretmenlere ekiplerden sert müdahale

Bahçeli "Yanlarındayım" dedi ama gelen görüntülere bakın

Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı! Cenazede utandıran manzara

Ünlü oyuncunun cenazesinde utandıran manzara
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella'dan Paraguay maçı öncesi neşter! İlk 11'de 3 değişiklik

Paraguay maçı öncesi neşter: Kulübeye çekeceği isimler bomba

Sivas'ta 5 kişi aynı nedenden öldü, kentte alarm verildi

5 kişi aynı nedenden öldü, kentte alarm verildi
2 gündür aranan 25 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

Kahreden son! Daha 25 yaşındaydı

Sıfır Atık Vakfı ve G7 ülkeleri özel çalışma grubu kuruyor

Sıfır Atık Vakfı ve G7 ülkeleri özel çalışma grubu kuruyor
Hyundai Motor Türkiye’den 715 milyon euroluk yeni batarya yatırımı

Türkiye’ye 715 milyon euroluk yatırım yapacaklar
Bunu yapanın vicdanı yok! Deniz kaplumbağasının ayağına kaldırım taşı bağlamışlar

Mavi sularda vahşet: Cani planı böyle bozdular!
Fener'in eşleştiği takım Galatasaray'ın eski yıldızının çıktı

Fener'in eşleştiği takım Galatasaray'ın eski yıldızının çıktı