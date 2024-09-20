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Trabzon'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Trabzon'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Trabzon'un Arsin, Araklı ve Sürmene ilçelerinde etkili olan sağanak yağışlar, su baskınları ve heyelanlara neden oldu. İlgili kurumlar, kriz anında vatandaşların güvenliğini sağlamak için seferber oldu.

Trabzon'un Arsin, Araklı ve Sürmene ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İl genelinde aralıklarla devam eden yağış, Arsin, Araklı ve Sürmene ilçesinde sağanağa döndü. Yağış nedeniyle derelerin debisi yükseldi, bazı ırmaklar taştı.

Taşkınlar nedeniyle yollarda su birikti, binaların zemin katlarındaki ev ve iş yerlerini su bastı. Yer yer heyelan yaşanan üç ilçedeki bazı yollarda da çökmeler meydana geldi.

DSİ, AFAD ve Belediye gibi ilgili kurumların ekipleri, iş makineleri yardımıyla sorun yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, AA muhabirine, ekiplerle sahada olduğunu belirterek, "Ekiplerimiz müdahale etmeye çalışıyor. Ama çok yoğun bir yağmur yağdı, halen de devam ediyor." dedi.

"İnşallah salimen yolda kalanları da kurtarıp herkesin evine ulaşmasını temin edeceğiz"

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AA muhabirine, saat 16.00 civarında başlayan sağanağın Araklı, Arsin ve Sürmene ilçelerinde etkili olduğunu söyledi.

Su baskınları meydana geldiğini belirten Yıldırım, "Can ve mal kaybımız Allah'a şükürler olsun yok ama yolda kalanlar var çünkü oralar işlek yollar. Gerek yaylalardan gelenler, gerekse kırsal mahallelerden gelen insanlar o yollarda kaldılar, onları kurtarmaya çalışıyoruz. Bütün ekiplerimiz benimle birlikte hep beraber olay yerindeyiz." dedi.

Yol açma çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Yıldırım, "Açana kadar da devam edeceğiz. Valilikten bilgilendirmesini yaptık, vatandaşlarımızı o tarafa doğru yola çıkmamaları konusunda da özellikle uyardık. İnşallah salimen yolda kalanları da kurtarıp herkesin evine ulaşmasını temin edeceğiz. Bütün ekiplerimiz çalışıyor şu anda." diye konuştu.

Kaynak: AA / Tuğba Yardımcı - Güncel

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