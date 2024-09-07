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Trabzon'da sağanak nedeniyle mahsur kalan turistler tahliye edildi

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Trabzon'un Düzköy ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Çal Mağarası'nda mahsur kalan turistler tahliye edildi. AFAD, Büyükşehir Belediyesi ve Düzköy Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla turistler güvenli alana götürüldü. Turistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trabzon'un Düzköy ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Çal Mağarası'nda mahsur kalan turistler tahliye edildi.

İlçede etkili olan yağış sebebiyle, deniz seviyesinden 1050 metre yüksekte bulunan turizm merkezi Çal Mağarası'nın şelale ve deresinin debisi yükseldi.

Akış hızı artan şelale sularının taşması sonucu yolu ulaşıma kapanan mağaradaki turistler mahsur kaldı.

Afad, Büyükşehir Belediyesi ve Düzköy Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla turistler güvenli alana götürüldü.

Turistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede mağara çevresindeki araçlar da bulundukları yerden kaldırıldı.

Yol güzergahında su birikintilerinin oluştuğu bölgede sağanak sürüyor.

Olay yerinde çalışmaları takip eden Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk, AA muhabirine, Çal Mağarası'nda içeride mahsur kalan 45 kişiyi kurtardıklarını söyledi.

Çelenk, bir sıkıntı kalmadığını dile getirerek, "Hepsini evlerine gönderdik. İtfaiyemizle, AFAD'ımızla, jandarmamızla, belediye ekiplerimizle hep burada cansiparane bir şekilde çalışmayı tamamladık." dedi.

AFAD ekiplerinin, mağara içerisinde son bir yoklama yaptığını anlatan Çelenk, "En son noktaya kadar gittik, bir sıkıntı kalmadı. Çok şükür Rabb'imize, bir sıkıntı olmadan bunu atlatmış olduk. Bu bölgemizde yine yağmur yavaş yavaş başladı, devam ediyor. İnşallah sel olmadan, afet olmadan bu yağmuru da atlatmış oluruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

trabzon Düzköy Turizm Güncel AFAD Çal

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