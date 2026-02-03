Haberler

Okul servis minibüsünün otomobille çarpıştığı kaza kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde okul servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu otomobilin sürücüsü hafif yaralandı. Kaza anı araç içi kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde okul servis minibüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı. Kaza anı, araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde, ilçenin Dereköy Mahallesi'nde meydana geldi. Şalpazarı-Acısu kara yolunda ilerleyen 61 AIF 075 plakalı okul servis minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşıdan gelen 34 GAZ 805 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hafif yaralı olduğu belirtildi. Kaza anı ise araç içi kamerasına yansıdı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

HABER-KAMERA: TRABZON,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ocak ayı enflasyon yüzde 4,84 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları netleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein dosyasına giren skandal fotoğraf: Cömertliğinizin sınırı yok

Epstein dosyasına giren skandal fotoğraf: Cömertliğinizin sınırı yok
Trump'a ortaya saçılan bu fotoğraflar soruldu, bakın yanıtı ne oldu

Ortaya saçılan bu fotoğraflar soruldu, bakın yanıtı ne oldu
Ünlülerden pes dedirten harcama! Bir gün için 150 bin TL

Ünlülerden pes dedirten harcama! 150 bin lira verdikleri şeye bakın
Hayrettin'in programına çağırdığı Ajdar'ın istediği rakam dudak uçuklattı

Hayrettin programına çağırdı, Ajdar'ın istediği rakam dudak uçuklattı
Epstein dosyasına giren skandal fotoğraf: Cömertliğinizin sınırı yok

Epstein dosyasına giren skandal fotoğraf: Cömertliğinizin sınırı yok
Küçük çocuğun Sadettin Saran'dan istediği şey şoke etti

Küçük çocuğun Saran'dan istediği şey şoke etti
Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu

Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu