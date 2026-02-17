Of'ta bağımlılıkla mücadele temalı müzikli gösteri yarışması düzenlendi

Trabzon'un Of ilçesinde öğrenciler, bağımlılıkla mücadele temalı müzik ve sahne gösterileriyle yeteneklerini sergiledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay İlçe Temsilciliğince 28 Şubat İlkokulu'nda düzenlenen müzikli gösteri yarışmasında, ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde öğrenciler performanslarını sergiledi.

Kaymakamı Eşref Akça, yaptığı konuşmada, öğrencilerin sahne becerileri ve konuya hakimiyetlerinin son derece yerinde olduğunu söyledi.

Yeşilay'ın önemine dikkati çeken Akça, "Zararlı alışkanlıkların ve özellikle bağımlılıkların arttığı günümüzde Yeşilay'ın önemi daha da artmaktadır." dedi.

Yeşilay Trabzon Şube Başkanı Işıl Demir Güner de çok güzel bir program olduğunu vurgulayarak, emeği geçenleri tebrik etti.

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren okullara ödülleri takdim edildi.