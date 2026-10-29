Trabzon'da Of ve Şalpazarı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programları düzenlendi

Trabzon'da Of ve Şalpazarı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programları düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon'un Of ve Şalpazarı ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programları düzenlendi. Of'ta tebriklerin ardından okulda saygı duruşu, halk oyunları ve ödül töreni yapılırken Şalpazarı'nda bayraklı yürüyüş ve Belediye Salonu'nda gösteriler gerçekleştirildi.
Trabzon'un Of ve Şalpazarı ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.
Of Kaymakamı Eşref Akça'nın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan program, Of Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde devam etti.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kaymakam Akça, İlçe Garnizon Komutanı Maliye Yüzbaşı Hikmet Yeşilyurt ve Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu halkın bayramını kutladı.
Öğrencilerin şiir ve kompozisyonlarını okumasının ardından halk oyunları ekipleri gösterilerini sergiledi.
Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından kutlama programı geçit töreni ile sona erdi.
Şalpazarı
Şalpazarı'nda Hükümet Konağı önünde başlayan program kapsamında öğrenciler ve katılımcılar, Türk bayrakları eşliğinde Şalpazarı Belediyesi önüne kadar yürüdü.
Belediye Salonu'nda devam eden programda öğrenciler şiirlerini okudu, gösterilerini sundu.