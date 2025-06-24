Trabzon'da Mevlit Yemeğinden Zehirlenme Şüphesi

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Trabzon Valiliği, Hayrat ilçesinde düzenlenen bir mevlit sonrası 59 kişinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurduğunu açıkladı. Hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavi sonrası taburcu edildikleri öğrenildi.

Trabzon Valiliği, Hayrat ilçesinde 59 kişinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurduğunu ve tedavilerin ardından taburcu edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçede düzenlenen bir mevlide katılan çok sayıda kişinin, verilen yemeğin ardından rahatsızlandığı ve Hayrat, Of, Sürmene ve Rize Devlet Hastaneleri Acil Servislerine başvurduğu ifade edildi.

Başvuru yapan 59 kişinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, tedavilerinin ardından taburcu edildikleri kaydedilen açıklamada, olayla ilgili Kaymakamlık, Sağlık Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Tarım Müdürlüğünce gerekli incelemelerin başlatıldığı, incelenmek üzere yemekten numuneler alınarak Savcılığa bildirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Güncel
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