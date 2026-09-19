Trabzon'da metrekareye 50 kilogram yağış heyelanı tetikledi, serendi kamerada yıkıldı

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SERENDİNİN HEYELANLA YIKILDIĞI ANLAR KAMERADA

Trabzon'da metrekareye düşen 50 kilogram yağış, kentin pek çok noktasında su baskınları, sel, taşkın, kaya düşmesi ve heyelanlara neden oldu. Tonya ilçesine bağlı İskenderli Mahallesi'nde yağışın ardından meydana gelen heyelanla istinat duvarının çöküp, serendiyi yıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; ilçenin Kavazlı küme evlerinde Muhammet Aydın'a ait evin yanındaki serendinin, heyelanla birlikte çöken istinat duvarının üzerine devrilmesiyle yıkıldığı anlar yer aldı.

TRABZON,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı