Trabzon'da metrekareye 50 kilogram yağış heyelanı tetikledi, serendi kamerada yıkıldı

Trabzon'da metrekareye 50 kilogram yağış heyelanı tetikledi, serendi kamerada yıkıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Trabzon'da metrekareye düşen 50 kilogram yağış, kentin pek çok noktasında su baskını, sel, taşkın, kaya düşmesi ve heyelanlara neden oldu. Tonya'da heyelanla çöken istinat duvarının serendiyi yıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
SERENDİNİN HEYELANLA YIKILDIĞI ANLAR KAMERADA
Trabzon'da metrekareye düşen 50 kilogram yağış, kentin pek çok noktasında su baskınları, sel, taşkın, kaya düşmesi ve heyelanlara neden oldu. Tonya ilçesine bağlı İskenderli Mahallesi'nde yağışın ardından meydana gelen heyelanla istinat duvarının çöküp, serendiyi yıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; ilçenin Kavazlı küme evlerinde Muhammet Aydın'a ait evin yanındaki serendinin, heyelanla birlikte çöken istinat duvarının üzerine devrilmesiyle yıkıldığı anlar yer aldı.
TRABZON,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı