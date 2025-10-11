Trabzon'da Kudüs Parkı Çalışmaları İncelendi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Pazarkapı'da Kudüs Parkı yapılacak alandaki çalışmaları inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Genç, Trabzon Kudüs Kardeşlik Derneği Başkanı İbrahim Kara, Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Öztürk ve beraberindekilerle alanda incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Genç, Kudüs'ün İslam alemi için manevi önemine işaret ederek, "Barışın, kardeşliğin ve inancın sembolü olan bu kadim şehir, gönüllerimizde özel bir yere sahiptir. Kudüs Parkı da bu anlamı yaşatmak, farkındalık oluşturmak ve özellikle genç nesillere Kudüs bilincini aktarmak amacıyla hayata geçirilmektedir." ifadelerini kullandı.