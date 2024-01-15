Üye Girişi
Haberler

Trabzon'da Kız Arkadaşıyla Tartışan Liseli İntihar Etti

Güncelleme:
Abone Ol

Trabzon'un Yomra ilçesinde bir lise öğrencisi, kız arkadaşıyla yaşadığı tartışmanın ardından intihar etti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

TRABZON'un Yomra ilçesinde kız arkadaşıyla tartışan lise öğrencisi A.E.K. (16), tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi. Çantasından 'Karşılık bulabilseydim böyle olmazdı' yazılı not çıkan liselinin intihar öncesi son anları da güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay akşam saatlerinde ilçenin Sancak Mahallesi'nde meydana geldi. Yomra Anadolu Lisesi 12'inci sınıf öğrencisi A.E.K., iddiaya göre arkadaşlık teklifini kabul etmeyerek, kendisiyle görüşmek istemeyen kız arkadaşıyla tartıştı. Tartışma sonrası A.E.K. belinden çıkardığı tabancayı başına dayayıp, intihar edeceğini söyledi. A.E.K.'yı ikna edemeyen diğer arkadaşları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, bekçi ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler bölgeye gelmeden A.E.K., başına doğrulttuğu silahı ateşledi. Kanlar içinde yere yığılan liseli, ambulansla kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÇANTASINDAN NOT ÇIKTI

Okul çantasından 'Karşılık bulabilseydim böyle olmazdı' yazılı not çıkan liselinin intihar öncesi son anları da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; elinde tabanca bulunan A.E.K.'nın, kız arkadaşıyla görüşüp, bölgeden uzaklaştığı, kısa süre sonra bekçilerin olay yerine koşarak geldiği anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

16 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 16 Ocak Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi neden yok, yeni bölüm neden yayınlanmadı? Kabine toplantısı ne zaman? Bu haftaki Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! 15-16 Ocak hava bugün ve yarın nasıl olacak? Salgın mı var, hastaneler doldu mu (RSV, İnfluenza, Koronavirüs)? Berke Bakay kimdir? Ipswich Town'ın ortaklarından Berke Bakay kimdir? 15-16 Ocak hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Seçil Erzan mahkemesi ne zaman, bir sonraki davası ne zaman yapılacak 2024? Adana okular tatil mi, yarın Adana'da okul yok mu? 16 Ocak Salı Adana KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Kahramanmaraş okular tatil mi, yarın Kahramanmaraş'ta okul yok mu? 16 Ocak Salı Kahramanmaraş KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Rize okular tatil mi, yarın Rize'de okul yok mu? 16 Ocak Salı Rize KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Trabzon okular tatil mi, yarın Trabzon'da okul yok mu? 16 Ocak Salı Trabzon KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Galatasaray - Kayserispor maç özeti! (VİDEO) Galatasaray - Kayserispor maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Giresun okular tatil mi, yarın Giresun'da okul yok mu? 16 Ocak Salı Giresun KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title