Haberler

Trabzon'da Kayıp Mehmet Aydın, Dere Kenarında Ölü Bulundu

Trabzon'da Kayıp Mehmet Aydın, Dere Kenarında Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde kayıp olarak aranan Mehmet Aydın, evinin yakınındaki dere kenarında ölü bulundu. Ailesinin kayıp başvurusu sonrası yapılan aramalarda Aydın'ın cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

TRABZON'da kayıp olarak aranan Mehmet Aydın, evinin yakınındaki dere kenarında ölü bulundu.

Beşikdüzü ilçesi Duygulu Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Aydın, dün sabah saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Aydın, aramalar sonucunda evinin yakınındaki dere kenarında ölü bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri incelemesinin ardından Aydın'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini yükseltti

IMF'den Bakan Şimşek'in yüzünü güldürecek güncelleme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
Kısmetse Olur'un yıldızı dolgularını eritti, görenler tanıyamıyor

Kısmetse Olur'un yıldızı dolgularını eritti, görenler tanıyamıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.