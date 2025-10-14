Trabzon'da Kayıp Mehmet Aydın, Dere Kenarında Ölü Bulundu
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde kayıp olarak aranan Mehmet Aydın, evinin yakınındaki dere kenarında ölü bulundu. Ailesinin kayıp başvurusu sonrası yapılan aramalarda Aydın'ın cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Beşikdüzü ilçesi Duygulu Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Aydın, dün sabah saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Aydın, aramalar sonucunda evinin yakınındaki dere kenarında ölü bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri incelemesinin ardından Aydın'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
