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Trabzon'da Heyelan Nedeniyle Yol Ulaşıma Kapandı

Trabzon'da Heyelan Nedeniyle Yol Ulaşıma Kapandı

Güncel Haberler

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde sağanak yağışın ardından oluşan heyelan nedeniyle Şalpazarı-Acısu yolu ulaşıma kapandı ve 7 mahalleye elektrik verilemiyor. Karayolları ve Çoruh EDAŞ ekipleri çalışma başlattı.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde sağanağın ardından oluşan heyelan nedeniyle Şalpazarı-Acısu yolu ulaşıma kapandı, heyelan dolayısıyla yüksek gerilim hattının devrilmesi sonucu 7 mahalleye elektrik verilemiyor.

İlçede sabahtan itibaren aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle Şalpazarı-Acısu yolu Doğancı Mahallesi mevkisinde heyelan meydana geldi.

Heyelan nedeniyle Şalpazarı-Acısu yolu ulaşıma kapandı, heyelanın yüksek gerilim hattını devirmesi sonucu 7 mahalleye elektrik sağlanamıyor.

İhbar üzerine bölgeye Karayolları ve Çoruh EDAŞ ekipleri sevk edildi.

Karayolları ekipleri tarafından yolun trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Turgay İkinci - Güncel

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