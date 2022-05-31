Trabzon'da hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

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Trabzon'da hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

AA - Duygu Avunduk - Güncel
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Trabzon'da hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon'da yaşayan 90 yaşındaki Kore gazisi Sabri Aydın, son yolculuğuna uğurlandı.

Trabzon'da yaşayan 90 yaşındaki Kore gazisi Sabri Aydın, son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Aydın'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzunda Ortahisar ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi'ndeki Kozluca Camisi'ne getirildi.

Beş çocuk babası Aydın'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından aynı mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve beraberindekiler, Aydın'ın yakınlarına başsağlığı diledi.

Aydın'ın eşinin de 3 gün önce vefat ettiği öğrenildi.

AA / Duygu Avunduk - Güncel

Sabri Aydın Trabzon Aydın Kore Güncel Haberler

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