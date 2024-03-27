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Trabzon'da Hastane İnşaatında İşçi Düştü

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Trabzon'da yapımı devam eden hastane inşaatının 3. katından düşen işçi, tedavi altına alındı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Çocuk Hastanesi inşaatında çalışan Fatih Yazıcı, dengesini kaybederek 3. kattan düştü.

Durumu fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Yazıcı, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Yazıcı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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