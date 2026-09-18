Haberler

Trabzon'da Gazzeli çocuklar için gökyüzüne uçurtma bırakıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce, "Uçurtmalar Vurulmasın Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği düzenlendi.

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce, "Uçurtmalar Vurulmasın Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan, valilik koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organizasyonuyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Şenlik Alanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe katılan öğrenciler, Gazze'deki çocuklar için Türkiye ve Filistin bayraklarının yer aldığı uçurtmaları gökyüzüyle buluşturdu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından eğitim-öğretim yılı başında 'Uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın' yaklaşımıyla ülke genelinde Gazze'deki çocukların unutulmadığını söyledi.

Etkinliği Trabzon'da da gerçekleştirdiklerini aktaran Uygun," Bu sesin Filistin'de, Gazze'de bütün dünya çocuklarına onlarla birlikte ortak bir yaşam alanı oluşturulması hususunda umut olmasını temenni ediyoruz." dedi.

Uygun, yaklaşık bin öğrencinin etkinliğe katıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hem uçurtmalarımızı uçuruyoruz hem farkındalık etkinlikleri yapıyoruz hem de Gazze'deki, Filistin'deki devam eden maalesef bir ateşkes ve barış yaklaşımına karşın devam eden, dünyanın garantörlüğünde olan bir alanda hala çocukların gözyaşının aktığını görüyor olmanın verdiği üzüntüyle bugün bunu dünyanın gündeminden düşürmemek üzere etkinliği gerçekleştirmiş oluyoruz."

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Kestioğlu ile öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA
Atılan manşetler olay! Bütün Fransa Beşiktaş'ı konuşuyor

Atılan manşetler olay! Bütün Fransa Beşiktaş'ı konuşuyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fed sonrası dev bankadan yeni altın tahmini

Fed sonrası dev bankadan yeni altın tahmini
Otizmli çocuğun ölümünde cinayet şüphesi! Abla ve erkek arkadaşı tutuklandı

Otizmli çocuğun ölümünde ablaya vahim suçlama
Vay be Icardi! Durdu durdu turnayı gözünden vurdu

Vay be Icardi! Durdu durdu turnayı gözünden vurdu
Japonya'da 31 yıl sonra bir ilk! Faiz yüzde 1,25'e çıktı

31 yıl sonra gelen karar! Dünya ekonomisinde yeni sayfa açıldı
Bakan Şimşek'ten Katılımevim ve Birevim açıklaması: Ne gerekiyorsa yapılacak

Bakan Şimşek'ten milyonlarca vatandaşa rahat nefes aldıran mesaj
Pençe-Kilit harekatında sağ bacağını kaybeden gazi protezle ayağa kalktı! Motosiklet kullanıp köy okullarında çocuklarla buluşuyor

Bir daha motor süremem sanıyordu! Protezle hayata tutundu
Nilperi Şahinkaya 'uyuşturucu' operasyonunda gözaltına alındı

Ünlü oyuncuya gözaltı şoku! Uyuşturucu operasyonunda alındı