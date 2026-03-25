Trabzon'da fındık fabrikasında yangın

TRABZON VALİLİĞİ'NDEN YAZILI AÇIKLAMA: 3 YARALI

Trabzon'un Arsin ilçesinde bir fındık fabrikasında çıkan yangına ilişkin Trabzon Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. 1 kişinin hafif yaralandığı, dumandan etkilenen 2 kişinin ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, "Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada 25.03.2026 Çarşamba (Bugün) meydana gelen yangına, ilgili ekipler tarafından kısa sürede müdahale edilmiştir. Olayda 1 kişi hafif şekilde yaralanmış, dumandan etkilenen 2 kişi tedbir amaçlı hastaneye sevk edilmiş olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Yangına müdahale çalışmaları itfaiye ve ilgili ekiplerimiz tarafından sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı