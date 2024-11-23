Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Trabzon'da, Özgür Aksa Platformunca Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünde toplanan, aralarında kırmızıya boyalı kefenlere sarılı bebek maketleri taşıyan kadınların da bulunduğu grup, Türk ve Filistin bayraklarıyla Kahramanmaraş Caddesi'nde bulunan Ziraat Bankası önüne yürüdü.

Platform tarafından Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla hazırlanan açıklamayı, Ayşenur ve Meryem Altay kardeşler okudu.

Savaşlarda en mağdur kesimin çocuklar olduğunu belirten Ayşenur Altay, "Sadece son bir yılda Filistin'de binlerce çocuk öldürüldü ya da sakatlandı." dedi.

Meryem Altay da sadece kendileri için değil, dünyanın her yerindeki çocuklar için seslerini yükselttiklerini vurgulayarak, "Çocukların savaşa değil, oyuna ve eğitime ihtiyacı var." diye konuştu.

Filistin'e destek sloganları atan grup, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından dağıldı.