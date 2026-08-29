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Uzungöl'de Sağanak Sonrası Taşkın: Yol Ulaşıma Açıldı

Uzungöl'de Sağanak Sonrası Taşkın: Yol Ulaşıma Açıldı
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Trabzon'un Çaykara ilçesinde etkili olan sağanak, ünlü turizm merkezi Uzungöl'de taşkına neden oldu. Dere taşması sonucu su ve balçıkla dolan kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı. Bölgedeki balçık temizlik çalışmaları sürüyor.

TRABZON'un Çaykara ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle ünlü turizm merkezi Uzungöl'de taşkın meydana geldi. Dere taşması sonucu su ve balçıkla dolan kara yolu, ekiplerce temizlendi.

Kentin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Hayatı olumsuz etkileyen sağanak sonucu Çaykara ilçesinde debisi artan dere taştı. Menfez tıkanmasına neden olan taşkında, ünlü turizm merkezi Uzungöl'de bazı işletmelere giden kara yolu, su ve balçık nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekiplerin iş makineleriyle yürüttüğü çalışmalar sonrası kapanan yol, temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı. Bölgedeki balçık temizlik çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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