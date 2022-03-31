ARSİN, TRABZON (İHA) - Trabzon'da eriyen kar suları heyelana neden oluyor

Arsin ilçesi Başdurak mahallesinde kar sularının erimesinin ardından meydana gelen toprak kayması sonrası tehlike altındaki 6 ev boşaltıldı

Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy :

"Coğrafyamızın kaderini yaşıyoruz"

"Güvenlik nedeniyle 5-6 hane boşaltıldı"

TRABZON - Trabzon'un Arsin ilçesi Başdurak mahallesinde kar sularının erimesi sonucu toprak kayması meydana geldi. Mısırlı Küme Evleri'nde 5-6 ev heyelan tehdidi nedeniyle boşaltılırken, toprak kayması sonucu büyük bir çukur oluştu.

İlçenin Başdurak mahallesinde dün akşam saatlerinde kar sularının erimesiyle birlikte heyelanlar meydana geldi. Toprak kayması sonucu büyük bir çukur oluşurken, güvenlik nedeniyle bölgede bulunan evler boşaltıldı. Mahallede bulunan mezarlıklar da balçık altında kaldı.

Olay yerinde AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait ekipler inceleme yaparken, Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, coğrafyanın kaderini yaşadıklarını belirterek, "Biz bu coğrafyamızın kaderini yaşıyoruz. Karların hızlı bir şekilde erimesi nedeniyle eriyen suların toprağın altına girip toprağı gevşetmesi neticesinde burada büyük bir kopma meydana geldi. Aşağıya kadar indi ve 3-4 yerde kapatma meydana geldi. Tehlike arz eden yerlere müdahale ettik. Vatandaşlarımıza boşaltırdık. Gerekli tedbirleri aldık. Gerekli birimler tespitlerini yaptı. Güvenlik tedbirlerimizi aldık ve bundan sonra da neler yapabileceğimizi hep birlikte değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Tehlikeli evlerin boşaltıldığını belirten Gürsoy, "İlçemizin genelinde böyle 15 yerde akma olayı oldu. En büyük olan ise burası. Burada tehlike arz eden 5-6 hane var onları boşalttık. Yollarda tehlike olabilecek yerleri de kapattık güvenli geçişler sağlıyoruz" dedi.

Başdurak Mahallesi Mısırlı Küme Evleri sakinlerinden Selim Koçver ise "Dün akşama doğru kayma olayı gerçekleşti. Kopma başlayınca arkadaşın bakkalı vardı burada komşular onu boşalttı. Ondan sonra biz de kendi önlemlerimizi aldık. Bölgeden uzaklaşmaya gayret ettik. Evi boşattık daha güvenli bir yere geçtik" diye konuştu.