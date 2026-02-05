Haberler

Trabzon'da trafik yoğunluğuna çözüm için dolmuş noktaları yeniden belirlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şehir içi trafik yoğunluğunu azaltma amacıyla dolmuşların kalkış noktalarının yeniden düzenlendiğini açıkladı. Meydan bölgesindeki trafik yükünü hafifletmek için dolmuşlar yeni depolama alanlarına geçiyor.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şehir içi trafikte yoğunluğun azaltılabilmesi amacıyla dolmuşların kalkış noktalarının yeniden belirlendiğini söyledi.

Genç, Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, ulaşımda yıllardır biriken sorunlara kalıcı çözümler üretmek için çalıştıklarını söyledi.

Özellikle Meydan bölgesindeki araç trafik yükünü azaltmayı hedeflediklerini belirten Genç, "Meydan bölgesinde köprü altı olarak bilinen alan, trafik yoğunluğunun ana sebeplerinden biriydi. Bu alanı boşaltmak zorundaydık. Dolmuşlar artık orada değil, Esentepe Mahallesi'nde oluşturduğumuz depolama alanında konuşlanacak. Eski Baro binası önü ve Fatih Parkı'nın alt kısmında her mahalle için bir dolmuş bekleyecek, o dolup hareket ettikten sonra depolama alanından diğer araç gelecek. Vatandaşlarımızın Meydan'a erişiminde herhangi bir sorun olmayacak ama dolmuşlar Meydan'a girmediği için trafik yükü ciddi oranda rahatlayacak." diye konuştu.

Batı mahallelerinden gelen dolmuşların depolama alanının ise Pazarkapı'daki Hanife Hatun Cami çevresi olarak belirlendiğini ifade eden Genç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Postane bölgesi ve Kahramanmaraş Caddesi özellikle okulların açık olduğu dönemlerde ve Ramazan aylarında ciddi bir sıkışıklık yaşıyordu. Batı bölgesine hizmet veren dolmuşlarımızın tamamını Pazarkapı'ya alıp postane önünü dolmuşlardan arındırıyoruz. Ancak vatandaşımızı Pazarkapı'ya kadar yürütmeyeceğiz. Kadınlar Pazarı, Mumhaneönü ve Kemeraltı gibi çarşı pazar alışkanlıkları da göz önünde bulundurularak Mumhane önünde her mahalle için bir dolmuş toplam 6 araç bulunacak. Dolup hareket edince yeni araç gelecek. Böylece çarşı sirkülasyonunu da korumuş olduk. Hem trafik rahatlayacak hem de vatandaşımız mağdur olmayacak."

Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız 'Umut Hakkı' konusuna açıklık getirdi

Öcalan tahliye olacak mı? "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı

Özel'e soğuk duş! Yuhaladılar, yetmedi konvoyunu durdurmak istediler
İş görüşmesine giden kadın, yapılan teklife isyan etti: Biz ne yaşıyoruz?

İş görüşmesine giden kadın, yapılan teklife isyan etti: Biz ne yaşıyoruz?
Hayalleri suya düştü! Youssef En Nesyri'den kötü haber

Hayalleri suya düştü! En Nesyri'den kötü haber
Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı

Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı

Özel'e soğuk duş! Yuhaladılar, yetmedi konvoyunu durdurmak istediler
Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi

İlk kez görüntülendi! İşte dünyayı ayağa kaldıran sapkınlığın adresi
MSB'den, Yunanistan'ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez

TSK'dan Yunanistan'ın küstah talebine anladıkları dilden yanıt