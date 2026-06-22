Trabzon'da "Hayatta Kal Doğada Bilim ve Teknoloji Festivali" başladı

Trabzon Teknoloji Derneğince düzenlenen "Hayatta Kal Doğada Bilim ve Teknoloji Festivali"nin açılışı gerçekleştirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Araklı Turup Orman Parkı'nda organize edilen festivale lise ve ortaokul öğrencilerinden oluşan 32 takım ile toplam 128 yarışmacı katıldı.

Festivalde katılımcıların doğa ile uyum sağlama, kriz anlarında pratik çözümler üretme ve takım ruhuyla organize olabilme yetkinliklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Uzman eğitmenler ile AFAD ve UMKE ekiplerinin rehberliğinde gerçekleştirilecek festival, 25 Haziran'da sona erecek.