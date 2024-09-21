Trabzon'da Dünya Barış Günü Etkinliği: 'Trabzon'un Çocukları Barış için Yürüyor'

Trabzon'da, 21 Eylül Dünya Barış Günü etkinlikleri kapsamında "Trabzon'un Çocukları Barış için Yürüyor" sloganıyla yürüyüş yaptı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından organize edilen programa katılan çocuklar ve aileleri, Kahramanmaraş Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'na kadar "Savaş değil barış", "Savaşa hayır, barışa evet" ve "Çocuklar ölmesin" sloganlarıyla yürüdü.

Gazze'de şehit olan çocukların fotoğraflarının yer aldığı ve adlarının yazılı olduğu dövizler taşıyan grup, protesto boyunca davul ve düdük çaldı.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Feride Öztürk, Dünya Barış Günü'nde bile savaşı konuşmak zorunda kaldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Öztürk'ün 9 yaşındaki kızı Feride Nisa Öztürk de büyüklerin çıkardıkları savaşlar yüzünden arkadaşlarının çoğunun gülmeyi unuttuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sizlerin barışmanızı ve biz kavga ettiğimizde söylediğiniz gibi, 'kardeş kardeş oynamanızı' sizlerden rica ediyoruz. Şu an okulu yıkılmış, sevdiklerinin çoğunu kaybetmiş Gazzeli kardeşim Fatma'nın, Ukrayna'daki savaş yüzünden ülkesini terk etmiş Anastasya'nın, Suriye'den plastik botla kaçmak zorunda kalan Mahmud'un ve Doğu Türkistan'da kendi şarkılarının söylemesi engellenen Aybüke kardeşimin sizlere mesajı var; bırakın çocukların kahkahalarıyla şenlenen bir dünyada olalım."